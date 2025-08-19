Misano Monte: torna la 146ª Festa del Crocifisso e della Collina dal 28 al 31 agosto

La storica Festa del Crocifisso e della Collina, giunta alla sua 146ª edizione, torna a colorare le serate di Misano Monte con un programma che unisce tradizione, gastronomia, musica e solidarietà. L’evento, in programma dal 28 al 31 agosto 2025, rappresenta un’occasione unica per immergersi nell’atmosfera autentica della Romagna, tra sapori tipici, spettacoli e attività per tutte le età.

La manifestazione si apre giovedì 28 agosto con una serata di cinema all’aperto nel suggestivo campo degli ulivi, con la proiezione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”. L’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Cuore21, a sostegno della ricerca sulle malattie genetiche, confermando l’impegno della festa per la comunità.

Venerdì 29 agosto alle ore 20:30, la tradizione religiosa prende il centro della scena con la processione, seguita dal Night Party con DJ Gabry Seth, giovane talento della musica elettronica pronto a far scatenare il pubblico sulla pista da ballo.

Sabato 30 agosto sarà dedicato agli appassionati di motori: dalle ore 15:00, Raduno Auto e Moto d’Epoca, accompagnato dall’intrattenimento di Asso Max. La serata continuerà con il dinamico Nirea Danze Show e il grande ritorno dei Qluedo, band disco anni ’80/’90 che coinvolgerà tutti i presenti in balli e coreografie.

La festa si chiuderà domenica 31 agosto con il Pranzo della Festa, completamente rinnovato e a base di pesce. Nel pomeriggio, l’orchestra di Luca Bergamini, una delle più rinomate della Romagna, accompagnerà il pubblico fino al gran finale con i Fuochi d’Artificio, chiudendo in bellezza quattro giorni di allegria e tradizione.

Oltre a musica e gastronomia, la festa offre attività per tutte le generazioni: stand con piatti tipici romagnoli, birre e cocktail al ciringhito, giochi in legno, gonfiabili e realtà virtuale per i bambini. Non mancheranno pesca di beneficenza, mercatino dei bambini e dell’usato, unendo divertimento e solidarietà.

La Festa del Crocifisso e della Collina è a ingresso libero, aperta a tutti e pronta ad accogliere residenti e turisti per vivere l’autentica esperienza della Romagna. Il Comitato di Frazione Misano Monte invita a seguire i canali social ufficiali per tutte le informazioni e aggiornamenti.