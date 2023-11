Misano. Pd chiede al sindaco uscente Fabrizio Piccioni, di ricandidarsi alla guida della città

L’appuntamento del 2024, quando la città sarà di nuovo chiamata ad esprimersi sull’elezione del primo cittadino, si sta gradualmente avvicinando. Con senso di responsabilità quindi, la coalizione di centrosinistra che ha sostenuto convintamente il sindaco Piccioni, ha iniziato nei mesi scorsi a svolgere con obiettività ed equilibrio le necessarie valutazioni sul lavoro svolto, valutazioni utili a costruire e disegnare un nuovo progetto di città, che individui in modo prospettico le traiettorie di sviluppo per il futuro, consapevoli che le complessità contingenti, vanno affrontate con determinazione e lungimiranza, per continuare a far crescere la città, con spirito innovativo, partecipativo ed inclusivo.

Con questi obiettivi chiari e sfidanti la coalizione uscente nelle scorse settimane, ha avviato una fase di costruttivo confronto sullo stato di avanzamento del programma. Questo lavoro, che è partito da un’analisi oggettiva e approfondita dello stato di fatto, ha portato ad una valutazione complessivamente positiva, del lavoro svolto dal Sindaco e dai suoi collaboratori, che si è realizzato per buona parte, non dimentichiamolo, in un contesto come quello pandemico, che ha stravolto l’agenda amministrativa inizialmente prevista. Ciononostante, l’amministrazione ha messo sempre al centro il tema degli investimenti per potenziare ancora di più l’infrastrutturazione materiale e soprattutto sociale del territorio. Questa azione ha consentito di continuare a far progredire la città, oltre a perseguire e riaffermare il valore della coesione ed inclusione sociale e non lasciare indietro nessuno.

E’ su questi importanti presupposti, che, come coalizione di centrosinistra, chiederemo ufficialmente nei prossimi giorni al Sindaco uscente Fabrizio Piccioni, di ricandidarsi alla guida della città. C’è un lavoro da completare ed un futuro da costruire e oltre al valore della continuità amministrativa, riteniamo Piccioni, per capacità e competenza, all’altezza di interpretare con la necessaria visione di insieme, le sfide e le responsabilità che ci attendono. Questa modalità di programmazione e pianificazione dei tempi, chiara e lineare, ci consentirà da un lato di lavorare per un allargamento del perimetro della coalizione, dall’altro di aprirci da subito anche a tutte le più belle espressioni della società civile di cui fortunatamente Misano è ricca. In tal modo potremo dedicare tutto il tempo necessario a costruire in modo inclusivo e partecipativo, il programma elettorale per la sfida che ci attende. Comunicato stampa Pd Misano