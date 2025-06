Misano. Subito emozioni nella prima giornata dell’Emilia-Romagna Round

Misano World Circuit, 13 giugno 2025 – Con le prime libere della Superbike e la Tissot Superpole della Supersport si è aperto oggi l’Emilia-Romagna Round del WorldSbk a Misano World Circuit.

Dopo il turno del mattino che aveva visto primeggiare Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha portato la sua Ducati davanti a tutti nel pomeriggio, staccando di 190 millesimi il rivale turco. Dietro a loro Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Nella Tissot Superpole del Campionato del Mondo Supersport Jaume Masia (Orelac Racing VerdNatura) ha conquistato la sua prima pole recedendo il riminese Mattia Casadei (Motozoo ME Air Racing), al suo esordio in questa stagione, e Bo Bendsneyder (MV Agusta Reparto Corse). Una caduta costringerà il leader del Mondiale Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing) a scattare dalla quarta fila.

Tutti i risultati sul sito https://www.worldsbk.com.

IERI PILOTI IN SPIAGGIA A RICCIONE PER L’INCONTRO CON I TIFOSI

Al Fico Fellas, sulla spiaggia di Riccione, Danilo Petrucci, Axel Bassani e Stefano Manzi hanno incontrato nel tardo pomeriggio di ieri i tifosi per il tradizionale Meet&Greet. Oltre ad aver firmato autografi e scattato foto con i supporter, i tre piloti hanno raccontato le loro sensazioni alla vigilia della gara di Misano. Appuntamento di casa per Stefano Manzi (Pata Yamaha Ten Kate Racing), pilota romagnolo attualmente al comando della classifica della Supersport, e per il veneto Axel Bassani, che difende i colori della squadra riminese Bimota by Kawasaki Racing Team, quest’anno al rientro nel Mondiale Superbike. Gara da sempre molto sentita anche per Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) attualmente terzo nella classifica del WorldSbk e intenzionato a raccogliere un buon risultato a Misano.

PRESENTANTA LA CIV RACING NIGHT

Con lo svelamento del poster ufficiale che porta la firma di Aldo Drudi, è stata presentata oggi, al Centro Tecnico Federale FMI nella MWC Square, la CIV Racing Night 2025, appuntamento in notturna del Dunlop CIV 2025 in programma a Misano World Circuit sabato 26 luglio, all’interno del Round Bardahl.

“Un evento atteso che sta crescendo sempre di più, anche grazie alla collaborazione del circuito e di Bardhal, che firma il round di Misano – ha spiegato il Presidente della FMI Giovanni Copioli -. Ringraziamo Aldo Drudi per averne saputo racchiudere l’essenza in questo bellissimo poster”.

“La CIV Racing Night è entrata a far parte dei grandi eventi di sistema che ospitiamo a Misano World Circuit – le parole del managing director Andrea Albani -. Nasce da un’intuizione che abbiamo generato insieme, è un evento unico che da subito ha attirato grande interesse”.

“Quella che poteva sembrare una pazzia si è trasformata in uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari del Campionato – ha aggiunto Simone Folgori, Coordinatore Direzione Sportiva FMI -. È la dimostrazione che i contenuti nuovi attirano. Ha saputo avvicinare le famiglie e tante persone nuove”.

Quest’anno la novità sarà rappresentata dalla Production Bike. A sfidarsi in pista saranno infatti ancora i piloti di Supersport 600 NG e Superbike, con l’aggiunta appunto della Production, per un colpo d’occhio che si annuncia da brividi, con oltre 60 moto in griglia divise tra 600 e Superbike-Production Bike.

L’INNOVAZIONE SOSTENIBILE SCENDE IN PISTA

Alla vigilia dell’Emilia-Romagna Round del WorldSBK, Mapei ha presentato ieri pomeriggio a Misano World Circuit la nuova generazione di vernici sportive per circuiti motoristici a emissioni residue di CO? interamente compensate. Progettate per coniugare performance elevate e qualità certificata, le due soluzioni Mapecoat TNS Race Track Zero e Mapecoat TNS Race VRT Zero sono state al centro dell’evento “L’innovazione sostenibile scende in pista”, moderato dal giornalista Max Temporali. Sono intervenuti Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit, Giovanni Copioli, vicepresidente FIM e presidente FMI, Elisa Portigliatti, esperta motorsport Mapei e Mikaela Decio, corporate environmental sustainability manager Mapei, per discutere di come l’industria delle costruzioni e il motorsport possano collaborare per ridurre l’impatto ambientale, senza rinunciare a qualità, sicurezza e spettacolarità.

I due prodotti presentati appartengono alla linea Zero di Mapei: le emissioni residue di CO? vengono interamente compensate tramite l’acquisto di crediti di carbonio per supportare progetti di protezione delle foreste.

BIGLIETTI

I biglietti sono in vendita sul portale Ticketone.it. Tariffe e promozioni sono disponili sul sito web del circuito nell’apposita sezione (https://www.misanocircuit.com/biglietteria/superbike/).

Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna A, B e C è possibile accedere gratuitamente alla grande area paddock, di cui la MWC Square sarà parte integrante, e vedere da vicino i piloti del WorldSBK.

Sarà, infine, possibile acquistare i biglietti alle casse del circuito, aperte nelle tre giornate dell’evento.

IL PROGRAMMA DI SABATO 14 GIUGNO

9:00- 9:20 – FP3 WorldSBK

9:30- 9:40 – Warm Up WorldSSP

9:50- 10:00 – Warm Up WorldSSP300

10:15 – Gara 1 FIM Yamaha R3 BLU CRU World Cup

11:00- 11:15 – Tissot Superpole WorldSBK

11:25 11:40 – V4 Elite Cup Qualifying 2

12:35 – Gara 1 WorldSSP

14:00 – Gara 1 WorldSBK

15:15 – Gara 1 WorldSSP300

16:20 – Gara 1 V4 Elite Cup

