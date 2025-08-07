Misano, svelato il poster 2025 del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: scatta il countdown per l’evento clou di settembre

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma dal 12 al 14 settembre 2025. A poco più di un mese dall’appuntamento, è stato presentato il nuovo poster ufficiale dell’edizione, firmato come da tradizione da Aldo Drudi, icona della creatività legata al mondo del motorsport.

Il manifesto 2025 rappresenta un ulteriore tassello nel progetto di marketing territoriale che unisce la Riders’ Land, i suoi piloti e la passione per le due ruote. La grafica esalta l’identità della Riviera e della Repubblica di San Marino come luoghi simbolo dell’adrenalina, del divertimento e dell’ospitalità, integrando elementi iconici del circuito di Misano con i colori inconfondibili di Red Bull, title sponsor per il terzo anno consecutivo.

“Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini è un evento di sistema – dichiarano i promotori, ovvero la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini e i Comuni costieri di Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica, insieme al Misano World Circuit – che coinvolge tutto il territorio in sinergia con un brand globale come Red Bull. Offriamo un’esperienza completa, dentro e fuori dal circuito. Lo scorso anno abbiamo registrato oltre 160.000 presenze, con un impatto economico superiore a 85 milioni di euro. È un evento strategico per l’accoglienza turistica e la promozione del territorio. Quest’anno il clima di festa sarà ancora più diffuso, con occasioni di intrattenimento in ogni angolo della Riviera e di San Marino”.

Aldo Drudi, autore del poster, sottolinea l’evoluzione del progetto grafico, che completa un trittico iniziato nel 2023: “Abbiamo mantenuto lo stile riconoscibile delle vie di fuga del circuito e i colori Red Bull, aggiungendo nuove cromie per raccontare la Riviera nella sua dimensione notturna e balneare. C’è anche un richiamo all’Isola delle Rose. È uno stile originale, estivo e dinamico, che definirei racing balneare”.

A fare da cornice al weekend del GP, Red Bull ha confermato un programma ricchissimo di eventi. Si comincia giovedì 11 settembre a Riccione e si prosegue venerdì 12 a Rimini con le Red Bull Riders Night: due serate open air dedicate al mondo delle due ruote, con musica, spettacoli e show acrobatici.

Venerdì sarà anche il giorno della KTM Orange Parade, l’attesissima parata di motociclisti che animerà la pista del Misano World Circuit coinvolgendo centinaia di appassionati.

Novità e sorprese attese anche nella Fan Zone “Misanino”, che ospiterà sabato sera un dj set a cura di Red Bull in collaborazione con Nameless. Ospite d’eccezione: Afrojack, superstar della musica elettronica e producer di fama internazionale.

L’edizione 2025 si preannuncia, dunque, come una vera festa dei motori e del divertimento, capace di fondere l’anima racing con quella musicale e spettacolare della Riviera adriatica.