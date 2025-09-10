Misano, torna “Dedikato 2025”: spettacoli, motori e adrenalina tra Arena 58 e centro città

Dopo il weekend da record dell’Italian Bike Festival, che ha richiamato oltre 63mila presenze in tre giorni al Misano World Circuit, è il momento di un altro grande appuntamento che unisce passione, motori e spettacolo. Da venerdì 12 a domenica 14 settembre, in occasione del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, torna “Dedikato 2025”, storico cartellone di eventi dedicato al pilota giapponese Daijiro Kato, scomparso tragicamente nel 2003.

Negli anni il Dedikato è diventato un vero pilastro della Riders’ Land Experience, il programma che accompagna il Gran Premio portando nel territorio un’offerta unica, in grado di andare oltre lo spettacolo della pista e coinvolgere turisti e appassionati con musica, intrattenimento e show all’aperto.

Il cuore degli eventi sarà all’Arena 58 e nel centro di Misano. Venerdì mattina il via con la Mototerapia by Daboot, dalle 10 alle 12, seguita dal pomeriggio di esposizioni: in piazza Repubblica arriveranno le moto da pista, la mostra delle t-shirt che hanno caratterizzato il Dedikato dal 2007 ad oggi, il paddock ufficiale e il Motorhome del Cecchini Racing Team. In via Toscana si potranno ammirare le auto da rally, mentre nel parcheggio delle Poste spazio all’adrenalina con lo show degli stuntman. Alle 21.30 torna il talk show “Burdel da Cursa”, condotto da Boris Casadio, insieme a piloti e team del Moto Club Misano.

Sempre venerdì dalle 18, l’Arena 58 accoglierà spettacoli di drifting, freestyle motocross targato Daboot e dj set fino a tarda sera.

Sabato toccherà a nuove emozioni: all’Arena 58 spettacolare esibizione dei paracadutisti dell’associazione Turbolenza, in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano. Dalle 18.15 spazio alle sfilate: i “Matti di Corinaldo” porteranno energia contagiosa nel centro cittadino, mentre il Moto Club Misano organizza la sfilata delle moto storiche.

La serata di sabato si chiude con un doppio spettacolo imperdibile: alle 21.30 il concerto dei The Rockstar Show in piazza Repubblica e, alle 23.45, i fuochi danzanti che illumineranno il cielo di Piazzale Roma.

“Dedikato 2025” si conferma così un evento capace di unire motori e divertimento, facendo rivivere a Misano l’atmosfera di festa e di comunità che accompagna da sempre il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Programma dettagliato online su: visitmisano.it/dedikato-2025.