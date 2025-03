Misano. Uomo gravemente ferito in un incidente stradale, trasportato in elicottero al Bufalini di Cesena

I vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica sono intervenuti questo pomeriggio per estrarre un uomo di 60 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto in via Cà Pronti a Misano. L’incidente è avvenuto sulla strada che porta alla discoteca Cocoricò, quando l’uomo alla guida di una Lancia Ypsilon ha perso il controllo del veicolo per cause ancora da accertare. Dopo essersi schiantato contro una pianta ai margini della strada, la vettura si è ribaltata finendo su un fianco.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza, mentre i vigili del fuoco hanno estratto l’automobilista dalle lamiere. Successivamente è stato trasportato all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena con l’aiuto dell’elicottero del 118. Una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per effettuare i rilievi e cercare di comprendere le cause dell’incidente.