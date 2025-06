Moda, sport e creatività: nasce “Rimini Friendly Space”, il nuovo hub urbano firmato Yuri Scarpellini

Un’ex area abbandonata di viale Emanuele Filiberto Duca Aosta a Rimini rinasce come spazio multifunzionale dedicato al benessere, alla moda e alla creatività. È il nuovo progetto visionario di Yuri Scarpellini, imprenditore, triatleta e fondatore del celebre brand Happiness, che ha inaugurato sabato 31 maggio il suo “Rimini Friendly Space”.

L’idea è semplice ma potente: creare un punto di incontro dove stile di vita sano, cultura sportiva e gusto estetico si fondano in un’esperienza unica. Niente lustrini da vetrina o locali patinati, ma una vera e propria community zone che unisce spirito urbano e sensibilità contemporanea.

All’interno, si alternano una boutique di abbigliamento vintage e brand emergenti, un atelier di serigrafia artigianale e una zona ristoro pensata per gli sportivi, perfetta per una pausa dopo una corsa, una pedalata o semplicemente per rilassarsi in un ambiente informale ma curato.

Come racconta Scarpellini, intervistato da altarimini.it, Rimini Friendly Space nasce dalla voglia di restituire valore al territorio e proporre un’alternativa concreta al consumo veloce e superficiale. Qui si promuove un’idea di benessere autentico, fatto di relazioni, creatività e stile di vita attivo.

L’inaugurazione ha confermato l’anima eclettica del progetto: una festa fuori dagli schemi, con musica dal vivo dalle sonorità balcaniche, atmosfere vibranti e un pubblico eterogeneo che ha subito colto lo spirito anticonvenzionale dell’iniziativa.

Con Friendly Space, Scarpellini firma un nuovo tassello del suo percorso personale e imprenditoriale: un luogo che racconta la Rimini che cambia, che accoglie, che osa.