Modifiche alla circolazione dei treni in occasione del passaggio del Tour de France in Emilia Romagna

Modifiche alla circolazione dei treni, domenica 30 giugno, per consentire il passaggio del Tour del France sulle strade dell’Emilia-Romagna in occasione della seconda tappa della manifestazione ciclistica internazionale. Coinvolte le relazioni Bologna/Castelbolognese – Ravenna/Rimini

I dettagli delle modifiche:

R 1739 Bologna 12.50 – Cesenatico 14.32: fra Castelbolognese e Russi verrà deviato via Solarolo e limitato a Ravenna. I viaggiatori da e per Faenza potranno utilizzare il treno 32131. I viaggiatori in partenza da Ravenna e diretti a Cesenatico potranno utilizzare il Regionale 32129

R 1754 Cesenatico 14.45 – Bologna 16.05: cancellato da Cesenatico a Ravenna. I viaggiatori potranno utilizzare il treno 32092 in partenza da Cesenatico alle 15.16

R 32129 Bologna 13.05 – Rimini 15.17: fra Castelbolognese e Russi verrà deviato via Solarolo, senza fermate intermedie. I viaggiatori da e per Faenza potranno utilizzare il treno 32131 che effettuerà la fermata straordinaria di Classe

R 32060 Rimini 12.43 – Bologna 14.55: fra Russi e Castelbolognese verrà deviato via Solarolo, con fermate intermedie di Bagnacavallo, Lugo e Solarolo. I viaggiatori da e per Faenza potranno utilizzare il treno 32090

R 94527 Castelbolognese 13.43 – Ravenna 14.46: cancellato e sostituito con autobus

R 94534 Ravenna 13.15 – Castelbolognese 14.15: cancellato. I viaggiatori potranno utilizzare il treno 32060 in partenza da Ravenna alle 13.44 che effettua le fermate straordinarie di Bagnacavallo, Lugo e Solarolo

Informazioni su www.trenitaliatper.it (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Attivo il call center gratuito 800 89 20 21