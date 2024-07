Un uomo di 41 anni, ubriaco e noto in paese, ha disturbato i clienti del bar del circolo Acli a San Giovanni in Marignano. Dopo essere stato allontanato più volte, è tornato ieri sera e ha provocato una lite con un avventore, finendo per essere ferito e sedato dai carabinieri. È stato poi portato in pronto soccorso e ricoverato in Psichiatria presso l’Ospedale degli Infermi di Rimini. I militari stanno valutando se denunciarlo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.