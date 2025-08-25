Molinella (BO), arrestati due tunisini su monopattino per detenzione di droga ai fini di spaccio

I Carabinieri della Stazione di Molinella hanno arrestato un 27enne residente in provincia di Bologna e un 38enne residente a Taranto, entrambi tunisini con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’intervento è avvenuto durante un posto di controllo alla circolazione stradale in via Canale della Botte. I due soggetti, a bordo di un monopattino e senza casco, sono stati fermati dai Carabinieri. Secondo quanto riferito dai militari, l’atteggiamento agitato dei due ha indotto a un approfondimento del controllo.

Dalla perquisizione personale sono stati rinvenuti due involucri di hashish per un peso complessivo di 108 grammi e 1.300 euro in contanti, tutto sequestrato.

I due arrestati saranno giudicati con rito direttissimo, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

L’operazione conferma l’attenzione dei Carabinieri di Molinella nella prevenzione dei reati legati allo spaccio di droga e al controllo della sicurezza stradale.