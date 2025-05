Mondaino, controlli più stretti sui benefici sociali: firmato protocollo tra Guardia di Finanza e Comune

Un nuovo passo verso una maggiore equità nell’accesso alle misure di sostegno sociale è stato compiuto ieri con la firma di un Protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza di Rimini e il Comune di Mondaino. A sottoscrivere l’accordo, il Colonnello Alessandro Coscarelli, Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle, e il Sindaco Luisella Mele. L’intesa è finalizzata a rafforzare i controlli sui beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, cioè quei sostegni economici destinati a cittadini e famiglie in condizione di svantaggio.

L’obiettivo è chiaro: tutelare il bilancio pubblico e garantire che le risorse vengano effettivamente destinate a chi ne ha diritto, contrastando abusi, dichiarazioni false o raggiri che rischiano di sottrarre fondi a chi ne ha davvero bisogno. Il nuovo protocollo rappresenta uno strumento operativo concreto per intensificare la cooperazione tra istituzioni, nell’ottica di una vigilanza più mirata ed efficace.

In base all’accordo, la Guardia di Finanza potrà accedere in maniera più snella e tempestiva a un vasto patrimonio informativo utile a condurre i controlli. Il Comune, da parte sua, si impegna a segnalare situazioni e contesti che potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti, mettendo a disposizione informazioni qualificate acquisite nell’ambito delle proprie attività istituzionali.

Tutto questo avverrà nel pieno rispetto delle normative in materia di trattamento dei dati personali, grazie a misure tecniche e organizzative in grado di garantire sicurezza e accesso selettivo alle informazioni. Al termine dei controlli, i reparti operativi della Guardia di Finanza condivideranno con l’amministrazione comunale gli esiti delle verifiche, rendendo possibile l’adozione di eventuali misure correttive come la revoca dei benefici indebitamente percepiti.

Con questa intesa, le Fiamme Gialle potranno dunque potenziare ulteriormente gli strumenti a disposizione per prevenire e reprimere le irregolarità economiche e finanziarie, contribuendo a una gestione più trasparente e giusta delle risorse pubbliche. Si rafforzano inoltre i canali di comunicazione istituzionale, in un’ottica di collaborazione costante e integrata.

Il protocollo firmato a Mondaino si inserisce in una strategia più ampia di contrasto agli illeciti a danno della spesa pubblica, in particolare rispetto a fenomeni come la malversazione, la frode e l’indebita percezione di aiuti. Condotte che, oltre a danneggiare le casse dello Stato e degli enti locali, compromettono il principio di equità e minano la coesione sociale.

Ancora una volta, la sinergia tra amministrazioni locali e forze dell’ordine si dimostra una leva fondamentale per presidiare i diritti dei cittadini onesti e per garantire che i fondi pubblici vadano davvero a beneficio della collettività.