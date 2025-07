Mondaino, dal 14 al 17 agosto 2025: torna il Palio de lo Daino, una festa di storia e comunità

Dal 14 al 17 agosto 2025 il borgo collinare di Mondaino si trasforma in un grande teatro a cielo aperto per la 36ª edizione del Palio de lo Daino, uno degli appuntamenti più sentiti e longevi tra le rievocazioni storiche italiane. Con lo slogan “Riviviamo insieme la storia… Mettiti in Palio”, la manifestazione invita a vivere attivamente una tradizione che ogni anno coinvolge circa 400 volontari e migliaia di visitatori, fondendo storia, arte e cultura popolare.

Il Palio non è solo una rievocazione storica: è un rituale collettivo, una grande celebrazione identitaria che affonda le radici nell’accordo di pace tra le Signorie dei Malatesta e dei Montefeltro siglato proprio a Mondaino nel 1459. Il borgo si anima con giochi, sfide e spettacoli, mentre le quattro Contrade storiche — Borgo, Castello, Contado e Montebello — si contendono il Palio tra cortei, taverne e antichi mestieri.

Ogni angolo di Mondaino si popola di artisti di strada, musici, giocolieri, falconieri, artigiani e maestri d’arte antica, creando un’atmosfera unica, capace di incantare il pubblico. Tra gli eventi più attesi, i suggestivi spettacoli di falconeria in piazza Maggiore, dove rapaci addestrati volano tra torri e tetti, e i laboratori di arti e mestieri tradizionali, che permettono un’immersione profonda nella vita medievale.

L’intera organizzazione si regge sull’impegno gratuito e appassionato di una comunità unita: circa 400 volontari, tra figuranti, tecnici, sartorie, cuochi e organizzatori, che ogni anno danno vita a un progetto culturale che si tramanda di generazione in generazione. “Senza i nostri volontari, il Palio non esisterebbe — sottolinea Fabrizio Ciotti, presidente della Pro Loco — sono loro la vera ricchezza e la spina dorsale della manifestazione, capaci di trasformare idee in realtà, anche senza grandi fondi economici.”

L’evento è promosso dalla Pro Loco Mondaino, con il sostegno del Comune, delle Contrade e della Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”. Il Palio de lo Daino è inoltre manifestazione ufficiale del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche e fa parte della rete regionale delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna.

Per scoprire il programma completo, informazioni e curiosità, è possibile visitare il sito ufficiale www.mondainoeventi.it e consultare l’archivio fotografico sul portale media.mondainoeventi.it.