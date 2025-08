Mondaino, torna il Palio de lo Daino: fuoco, leggende e spettacoli epici dal 14 al 17 agosto. Il programma degli eventi

Le mura del borgo collinare della Valconca sono pronte a riecheggiare di tamburi, canti e spade: da giovedì 14 a domenica 17 agosto 2025 Mondaino si trasformerà in un autentico teatro medievale a cielo aperto per la 36ª edizione del “Palio de lo Daino”, una delle rievocazioni storiche più longeve e amate d’Italia. Lo slogan di quest’anno – “Riviviamo insieme la storia… Mettiti in Palio” – è un invito esplicito a immergersi nell’atmosfera epica dell’evento, tra arte, storia e spettacolo.

Tra le novità più attese del 2025 c’è lo spettacolo “EPICA”, in programma sabato 16 e domenica 17 agosto alle 22:45 in piazza Maggiore: un’esperienza sensoriale che fonde musica, danza, luce e fuoco per rievocare lo spirito del Medioevo. Il coro San Carlo di Pesaro, diretto da Salvatore Francavilla, sarà affiancato dalle declamazioni poetiche di Gianluca Foresi e dalle esibizioni della compagnia Dulces Damae, dei danzatori Madonna Lucrezia e Messer Cristian, dei giocolieri Al Nair e degli artisti del fuoco della Compagnia Opera Fiammae, con il supporto degli sbandieratori di Città della Pieve. Il tutto per un crescendo di emozioni che celebra coraggio, fede e bellezza in chiave artistica e collettiva.

Ma il Palio 2025 è anche spettacolo diffuso: ogni giorno, dalle 18:00 a mezzanotte, le vie del borgo saranno animate dal duo belga Ottfriedt e Odil, protagonisti di spettacoli itineranti ricchi di poesia e stupore. Tra i momenti più coinvolgenti anche il drammatico “Processo alla Strega – L’historia de Angese”, messo in scena dalla compagnia I Senza Quinta, che rievocherà un processo del XV secolo tra superstizione e tensione emotiva.

Come ogni anno, le quattro Contrade – Borgo, Castello, Contado e Montebello – si sfideranno tra giochi, competizioni e spettacoli per conquistare il Palio, animando l’intero centro storico. Le stesse contrade gestiranno le taverne storiche, offrendo piatti tipici per il sollievo “de li voti stomaci et de le gole arse”.

Il Palio de lo Daino affonda le sue radici in un evento storico del 1459: la pace tra i Malatesta e i Montefeltro, celebrata proprio a Mondaino. Da allora, ogni edizione rievoca quel momento con artigiani, giullari, falconieri, musici, cortei storici e accampamenti medievali, in un viaggio immersivo tra passato e leggenda.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco Mondaino con il sostegno del Comune di Mondaino, delle contrade cittadine, della Compagnia Balestrieri e Musici “San Michele”, ed è parte della Rete delle Manifestazioni Storiche della Regione Emilia-Romagna e del Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche.