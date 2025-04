Mondiali di pattinaggio, Coriano terra di campioni nello Skateboarding con il giovane Andrea Mandolesi e per la sezione artistico con Benedetta Altezza allenata dal presidente della scuola di pattinaggio corianese “Adriatic Skatelab”

Coriano, 17 settembre 2024 – Quest’anno sono tornati in Italia i Campionati Mondiali di Pattinaggio organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e dalla Federazione Mondiale World Skate: 100 paesi partecipanti, oltre 12.000 atleti per 12 discipline praticate in 4 regioni (Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Abruzzo).

Le competizioni sono ancora in corso ma Coriano è già sulla cresta dell’onda.

L’11 settembre a Roma la disciplina dello Skateboarding ha visto tra i protagonisti il giovane corianese Andrea Mandolesi, classe 2007. Il giovane atleta, iscritto al Pattinaggio Riccione, ha gareggiato nella specialità Freestyle Slide ed ha ottenuto un ottimo quinto posto.

L’11 e il 13 settembre il pattinaggio artistico ha visto protagonista Benedetta Altezza, classe 1997. La giovane napoletana ha ottenuto la medaglia d’oro nella categoria senior individuale femminile rendendosi artefice di una performance spettacolare. La ragazza è allenata da Elia Campagna, pluricampione europeo di pattinaggio artistico a rotelle e presidente dell’Associazione Adriatic Skatelab, la prima ed unica scuola di pattinaggio di Coriano.

“Partecipare a queste competizioni immagino sia una bellissima esperienza, a prescindere dal risultato – commenta l’Assessore allo Sport Anna Pecci –. Andrea continuando ad allenarsi, sono sicura che otterrà ottimi risultati in futuro, impegno e costanza premiano sempre. Ad Elia, che ha già raggiunto tanti obiettivi, posso solo augurare di continuare così!”

Per chi vuole mettere i pattini ai piedi, si ricorda che sono in corso gli open-day di pattinaggio artistico presso il Palasic di via Piane.

