Monte Grimano Terme, equinozio d’Autuno: questa sera apertura straordinaria dell’Osservatorio Astronomico di Monte San Lorenzo

Questa sera, venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 21.00, l’Osservatorio Astronomico di Monte San Lorenzo del Dopolavoro Ferroviario Rimini aprirà le porte al pubblico per una speciale serata di osservazione del cielo, a due giorni dall’equinozio d’autunno.
Le condizioni meteo, al momento molto favorevoli, permetteranno a chi ha prenotato tramite WhatsApp al numero 371 4316060 (solo messaggi, non chiamate) di vivere un’esperienza indimenticabile.
Cosa si potrà osservare
Sotto un cielo limpido, privo del disturbo della luce lunare, sarà possibile ammirare ad occhio nudo la Via Lattea in tutto il suo splendore. Al telescopio, i visitatori potranno osservare:
- il pianeta Saturno con i suoi celebri anelli visti di taglio,
- l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole,
- la splendida stella doppia Albireo, nella costellazione del Cigno,
- e altri corpi celesti caratteristici di questo periodo dell’anno.
Inoltre, sarà possibile visitare una delle collezioni di meteoriti più complete d’Italia, custodita all’interno dell’Osservatorio. La serata comprende anche una descrizione guidata del cielo e delle costellazioni tramite l’uso di un raggio laser.
Consigli pratici
Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento adeguato: portare con sé una felpa e magari un plaid per stendersi sui teli preparati. In caso di condizioni meteo avverse, eventuali annullamenti saranno comunicati entro le ore 19 dello stesso giorno.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare Liviano (347 2990504) o Bartolomeo (339 3163631).
Una serata che promette emozioni tra scienza, natura e meraviglia: appuntamento dunque questa sera sotto le stelle di Monte Grimano.