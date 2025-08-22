Monte Grimano Terme: osservatorio astronomico DLF Rimini, posti esauriti per le serate di eclissi e astronomia. Posti disponibili per la serata del 5 settembre

L’Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo del Dopolavoro Ferroviario di Rimini ha comunicato che i posti disponibili per la serata di oggi, dalle ore 21, sono già esauriti, così come quelli delle prossime date del 29 agosto e del 7 settembre, sempre alle ore 21 e 19 rispettivamente, per l’eclissi totale di Luna. Rimangono ancora pochi posti per la serata del 5 settembre, sempre alle ore 21, e per i successivi venerdì di settembre.

Gli organizzatori precisano che, “se le condizioni meteo lo consentiranno (al momento molto incerte)”, i prenotati potranno ammirare la Via Lattea, osservare al telescopio l’ammasso globulare M13 nella costellazione di Ercole e il pianeta Saturno coi suoi anelli disposti di taglio.

Inoltre, sarà possibile visitare “una delle collezioni più complete d’Italia di meteoriti” e seguire la descrizione del cielo e delle costellazioni “col raggio laser”.

In caso di maltempo e annullamento, gli organizzatori avviseranno i partecipanti entro le ore 19. Si consiglia di portare felpa, plaid e antinsetti.

Per informazioni e prenotazioni (solo tramite messaggio WhatsApp) è possibile contattare Liviano al 347 299 0504 o Bartolomeo al 339 316 363.