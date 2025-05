20 Maggio 2025 inaugurazione della camera di volo apistica a Montecchio: Soroptimist San Marino celebra la Giornata Mondiale delle Api

Nella cornice simbolica della Giornata Mondiale delle Api, 20 Maggio, sarà inaugurata la nuova camera di volo apistica all’interno del Bio Parco Apistico di Montecchio, realizzato dalla Cooperativa Apistica Sammarinese.

Alla cerimonia era presente il Club Soroptimist San Marino, promotore attivo dell’iniziativa e protagonista con la posa della Targa Soroptimist, a suggello del proprio impegno nella tutela ambientale e nella valorizzazione del territorio.

La camera di volo, una struttura in legno e metallo progettata come laboratorio tecnologico, è dotata di cannocchiali che permettono ai visitatori di osservare in tempo reale la vita sociale delle api e le attività dell’apicoltore. Un’esperienza immersiva pensata per sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’apicoltura e della biodiversità.

Il progetto del Bio Parco, nato nel 2021 e inaugurato nel 2023, offre un percorso divulgativo dedicato alla storia dell’apicoltura, alla tutela degli insetti impollinatori e alla conservazione della diversità biologica.

«Un momento importante di presentazione e riflessione – ha commentato Isabella Gumpert, presidente di Soroptimist San Marino – per il territorio e il nostro Club, da sempre attento alla salvaguardia dell’ambiente e ai progetti di valorizzazione della Repubblica».

Per maggiori informazioni: www.soroptimist.sm “Associazione di donne per le donne”