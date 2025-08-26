Montefiore Conca, 29-30 agosto 2025: tra Decamerone e rock: cultura e musica nel borgo

Prosegue il fitto calendario di eventi estivi a Montefiore Conca con due appuntamenti che uniscono teatro, convivialità e musica dal vivo. Venerdì 29 agosto la rassegna “Mille e una notti in Valconca”, giunta alla sesta edizione e curata da Città Teatro, porterà il pubblico nel Parco Museo MISAM alle 18.30 per la rappresentazione “Decamerone II”. L’evento, ambientato al calar del sole, propone uno spettacolo ispirato al capolavoro di Boccaccio, seguito da un brindisi conviviale per prolungare la magia della serata. In caso di maltempo, la performance sarà ospitata al Teatro Malatesta.

Sabato 30 agosto, Montefiore Conca si trasforma in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto con “Fire & Rock – Braci, birra e musica sotto le stelle”. Dalle 20.30 via Riva accoglierà una rock cover band che interpreterà i grandi classici del genere, seguita dalla giovane formazione Beyond the Ship, pronta a conquistare il pubblico con sonorità fresche e trascinanti. La festa sarà accompagnata dal profumo della brace e dalla salsiccia servita dalla Pro Loco, con birra fresca a completare l’atmosfera conviviale. Una serata all’insegna della musica, del divertimento e della socialità, perfetta per vivere la magia del borgo sotto le stelle.