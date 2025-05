Montefiore Conca. “A.I. Creators | Borghi & Intelligenza Artificiale”: il 31 maggio la presentazione pubblica dei progetti realizzati a Montefiore Conca

Dopo due mesi di attività formativa intensa e partecipata, si conclude con un evento pubblico il progetto “A.I. Creators | Borghi & Intelligenza Artificiale”, promosso dal Comune di Montefiore Conca in collaborazione con ELV – Culture of Innovation e AMA Comunicazione.

Il corso, articolato in workshop tematici e sessioni di mentorship, ha proposto un programma ricco di contenuti pratici per imparare a utilizzare l’intelligenza artificiale nel mondo del terzo settore, con un focus specifico sulla valorizzazione culturale ed esperienziale del territorio.

Una proposta formativa innovativa, pensata per fornire strumenti concreti e aggiornati per affrontare le sfide della comunicazione digitale, migliorare la gestione dei social media e promuovere in modo efficace identità locali e progettualità civiche.

Sabato 31 maggio, alle ore 10.00, presso la Sala degli Archi, i partecipanti presenteranno alla Giunta Comunale e alla cittadinanza i progetti sviluppati durante il percorso. Un’occasione per mostrare come le competenze apprese possano essere tradotte in azioni concrete a favore del territorio.

L’iniziativa – completamente gratuita e fruibile sia in presenza che online – ha registrato un’ampia adesione e riscosso grande interesse da parte di operatori culturali, cittadini e professionisti del terzo settore.

Il progetto è stato finanziato con fondi europei della Regione Emilia-Romagna.

L’incontro del 31 maggio rappresenta il momento conclusivo del percorso e l’occasione per condividere con la comunità i risultati ottenuti, valorizzando il lavoro svolto dai partecipanti e stimolando nuove opportunità di crescita.