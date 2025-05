Montefiore Conca, allarme per l’illuminazione pubblica alla Falda: “Lampioni accesi all’alba e pali pericolanti”

Non si placano le segnalazioni di disservizi nella frazione di Falda. Dopo lo stato di degrado dei parchi pubblici e degli spazi annessi ai plessi scolastici, ora anche la pubblica illuminazione finisce sotto accusa per malfunzionamenti e carenze manutentive che, secondo l’opposizione, metterebbero a rischio sicurezza e risorse pubbliche.

A sollevare la questione è il consigliere comunale Simone Mazzi, che denuncia da tempo il deterioramento di più punti luce sul territorio comunale. In particolare, segnala la presenza di un palo della luce pericolante in via Einaudi, danneggiato da un sinistro oltre un anno fa e mai sostituito, nonostante le numerose comunicazioni agli uffici competenti. “Altri pali – aggiunge Mazzi – presentano i cavi di messa a terra tranciati, un fatto gravissimo che potrebbe causare folgorazioni letali in caso di contatto accidentale”.

Ma non è l’unico problema. Secondo quanto riferito dai consiglieri Emanuela Benvenuti, Vallì Cipriani e dallo stesso Mazzi, l’intero impianto di accensione automatica dell’illuminazione pubblica della frazione Falda sarebbe malfunzionante. A due mesi dal passaggio all’ora legale, avvenuto il 29 marzo scorso, i lampioni continuano ad accendersi e restare in funzione secondo l’orario solare, restando accesi anche dopo l’alba.

“Un vero e proprio spreco di denaro pubblico – sottolineano i consiglieri –. Questa mattina, 14 maggio, alle ore 6:50 i lampioni erano ancora accesi, nonostante il sole fosse già alto nel cielo. Un’anomalia che si verifica ormai da settimane, e che testimonia una gestione inefficiente dell’impianto”.

La vicenda, secondo quanto riferito dagli esponenti di opposizione, non è nuova: i problemi erano già stati portati all’attenzione dell’amministrazione comunale lo scorso anno attraverso istanze consiliari, rimaste però senza esito. “Siamo dispiaciuti – concludono – per una serie di disservizi che colpiscono la nostra comunità e che, oltre a minare la sicurezza, danneggiano l’immagine del nostro paese”.

Inoltre, denuncia sempre la minoranza consigliare, anche in P.zza della Libertà è presente un lampione della pubblica illuminazione che rimane acceso fino a giorno inoltrato, nonostante la P.zza sia deserta…

Ora si attende una presa di posizione da parte dell’amministrazione e, auspicabilmente, un intervento tempestivo di ripristino, per evitare che il disagio si trasformi in pericolo concreto per i cittadini.