Montefiore Conca, bambino azzannato da un cane: ferite e paura

Un dodicenne è stato aggredito da un cane di grossa taglia mentre percorreva pochi metri a piedi in una zona residenziale. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì, in un contesto urbano che solitamente si presenta tranquillo. Il ragazzo, uscito da casa per raggiungere la vicina abitazione della nonna, è stato assalito improvvisamente dall’animale, un meticcio di circa 40 chili lasciato libero senza guinzaglio.

Il cane, che si trovava all’esterno insieme al proprietario, ha colto di sorpresa il giovane durante il rientro. L’attacco ha causato morsi e varie escoriazioni, tanto da rendere necessario il trasporto in pronto soccorso, dove i sanitari hanno stabilito una prognosi di sette giorni.

L’accaduto ha suscitato un forte allarme tra i residenti della zona, dove vivono molte famiglie con bambini. L’assenza di dispositivi di contenimento – come guinzaglio e museruola – ha sollevato interrogativi sulla responsabilità dei proprietari di animali domestici e sull’effettivo rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza pubblica.

Nel quartiere si registra un crescente malcontento, legato a episodi simili che, seppur isolati, mettono in discussione la percezione di sicurezza in ambito urbano. L’attenzione si concentra ora sulla possibilità di interventi regolamentari più stringenti per prevenire nuove aggressioni e tutelare i soggetti più vulnerabili, come bambini e anziani.

Il cane coinvolto non risulterebbe nuovo alla zona, ma non si erano mai registrati prima episodi di aggressività. Tuttavia, il fatto che un animale di tale stazza circolasse senza guinzaglio rappresenta un’infrazione alle norme minime di custodia e controllo, con possibili risvolti legali a carico del proprietario.