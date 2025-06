Montefiore Conca celebra sabato 21 giugno l’amore con la Notte Romantica 2025

Sabato 21 giugno Montefiore Conca si prepara a vivere una serata speciale all’insegna del romanticismo con la Notte Romantica 2025, l’appuntamento annuale dei Borghi più Belli d’Italia dedicato agli innamorati, ai sognatori e a chi crede nella forza evocativa dell’amore.

Il suggestivo borgo della Valconca, noto per il suo fascino senza tempo, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove ogni angolo e ogni vicolo racconteranno storie d’amore e di emozioni, immerse in un’atmosfera magica. I locali del centro si vestiranno a festa con decorazioni a tema, creando un ambiente perfetto per una serata di emozioni condivise.

Due eventi principali animeranno la Notte Romantica: alla Rocca Malatestiana il Dottor Roberto Pinotti, celebre studioso di vita extraterrestre, guiderà i presenti in un viaggio affascinante tra scienza e suggestione cosmica, puntando lo sguardo verso i misteri dell’universo e le sue possibili connessioni con il tema dell’amore e dell’infinito.

Parallelamente, al Teatro Malatesta l’artista Paul Gordon Manners e la sua band proporranno lo spettacolo L’IO & L’IA, un’originale riflessione musicale e visiva sul valore insostituibile della creatività umana nell’epoca tecnologica. Tra canzoni intramontabili e innovativi contenuti multimediali, lo spettacolo inviterà il pubblico a riflettere sul confine sottile tra emozione autentica e riproduzione artificiale, in un dialogo intenso tra cuore e algoritmo.

Montefiore Conca conferma così la sua vocazione di borgo accogliente e vivo, capace di celebrare l’amore in tutte le sue forme, con eventi che uniscono cultura, spettacolo e suggestione, regalando ai visitatori un’esperienza indimenticabile.