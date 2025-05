Montefiore Conca. Consiglieri di opposizione smentiscono il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale sul ”Ripristino auto medica di Asl Romagna in Valconca”

Riceviamo e comunichiamo

In merito alla trattazione avvenuta durante il Consiglio Comunale di Montefiore Conca dello scorso 28 Aprile e inerente alla mozione che vedeva quale primo firmatario il Consigliere Comunale Simone Mazzi, nella quale si chiedeva al Sindaco di impegnarsi politicamente per poter ottenere il ripristino del servizio dell’auto medica del 118 in Valconca, desideriamo smentire pubblicamente quanto l’Amministrazione Comunale montefiorese ha fatto pubblicare su di alcuni siti d’informazione e testate giornalistiche.

“Noi Consiglieri Comunali di opposizione Emanuela Benvenuti, Valli? Cipriani e Simone Mazzi, non siamo soddisfatti della decisione politica presa dall’Amministrazione Comunale di Montefiore Conca di aver votato all’unanimita? (8 NO) contro la nostra mozione consigliare denominata “RIPRISTINO AUTO MEDICA DI ASL ROMAGNA IN VALCONCA” e rimarchiamo che questa nostra insoddisfazione l’avevamo gia? espressa in Consiglio Comunale.”

“Sottolineiamo che non siamo stati soddisfatti nemmeno delle risposte date in Consiglio Comunale dal Sindaco.”

Tutt’altro discorso e? stato il nostro apprezzamento per la partecipazione del dott. Maurizio Menarini, Direttore dell’UOC Centrale Operativa 118 ed Emergenza Territoriale Romagna, e del dott. Ardigo? Martino, Direttore del Distretto di Riccione, ai quali abbiamo espresso il nostro apprezzamento per le loro disamine professionali e per aver condiviso con noi le proprie esperienze lavorative.”