Montefiore Conca, domenica 7 settembre torna il Motoincontro dei “Girandulon ad Muntfior”: motori, panorami e storia

Domenica 7 settembre 2025, Montefiore Conca ospiterà il Motoincontro dei “Girandulon ad Muntfior”, evento dedicato agli appassionati delle due ruote, organizzato dal gruppo locale in collaborazione con la Pro Loco. Una giornata all’insegna di motori, paesaggi suggestivi, storia e gastronomia locale.

Il programma inizierà alle ore 8:00 in piazza della Libertà, con il raduno dei partecipanti, mentre alle 10 prenderà il via il percorso sulle strade della Valconca. La prima sosta sarà presso la Tenuta Monsignore, dove è previsto un aperitivo. Al rientro a Montefiore, i motociclisti parteciperanno al pranzo organizzato dall’associazione, arricchito da premi a sorpresa per condividere la giornata in un clima di amicizia e aggregazione.

A tutti gli iscritti saranno consegnati omaggi con prodotti tipici locali, tra cui vino, formaggio, salame, pasta e farina.

Il pomeriggio offrirà anche momenti culturali: sarà possibile scegliere tra la visita guidata della Rocca Malatestiana, con vista panoramica sulla Riviera e l’entroterra, oppure il Museo della Linea Gotica, luogo di memoria e approfondimento storico.

Per informazioni e iscrizioni, i referenti dell’evento invitano a contattare Marco Pratelli al numero 335 6473279 o via mail a marco.pratelli0565@gmail.com.