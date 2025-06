Montefiore Conca. I consiglieri Cipriani, Benvenuti e Mazzi ricordano l’evento che portò alla morte del prof. Lamberto Ciuffoli

I consiglieri Vallì Cipriani, Emanuela Benvenuti e Simone Mazzi ricordano così quel tragico giorno: “Era il 9 giugno 2009 quando in seguito ad un incidente col trattore moriva il professor Lamberto Ciuffoli. Dopo 16 anni noi consiglieri comunali di Montefiore Conca vogliamo ricordare il suo esempio, la sua serietà professionale, la sua profonda fede, la sua dedizione totale ai ragazzi più fragili e indifesi. Vogliamo sottolineare l’amore per la sua terra, generosa come il suo animo.”

La passione era il valore che più lo contraddistingueva in ogni gesto, dalla scuola alla cura per gli olivi, tradizione di famiglia, una storia quella del frantoio Ciuffoli radicata fin dal lontano 1780. La straordinaria umiltà era la sua grandezza, sempre paziente, ma al tempo stesso rigoroso con se stesso prima che con gli altri.

La nipote Valeria lo ricorda con queste parole: “ Non esiste momento della giornata che non ti pensi. Capita spesso di incontrare ragazzi, oggi uomini che mi regalano un loro ricordo di te , come professore, non solo di matematica, ma educatore e maestro di vita. È attraverso questa testimonianza che tu continui a vivere in ciascuno di noi. Sei sempre stato attento a tutti, confortando chiunque, supportando ognuno di noi con quella profonda semplicità di pensiero che ti rendeva unico,ci hai unito con l’amore e ci hai trasmesso valori e principi fondamentali che in questo mondo difficilmente oggi si possono trovare.”

