Montefiore Conca. “L’IO & L’IA”: Paul Gordon Manners porta in scena il confronto tra intelligenza umana e artificiale nella musica

Un viaggio affascinante tra note, emozioni e tecnologia: sabato 21 giugno 2025 alle ore 21.00, il suggestivo Teatro Malatesta di Montefiore Conca ospita “L’IO & L’IA”, il nuovo spettacolo multimediale di Paul Gordon Manners & The Paul Manners Experience. Uno show che è molto più di un concerto: è una riflessione viva e vibrante sul senso più autentico della creatività umana nell’epoca dell’intelligenza artificiale.

Partendo da un interrogativo quanto mai attuale – può una macchina suscitare emozioni vere come fa una melodia scritta dal cuore di un artista? – Paul Gordon Manners costruisce un’esperienza sonora e visiva che riporta il pubblico all’essenza della musica “vera”, quella nata quando il computer era solo un’ipotesi fantascientifica.

Pur riconoscendo il ruolo della tecnologia nel processo artistico, lo spettacolo mette in guardia dal rischio di un’arte impoverita, meccanica, incapace di toccare lo spirito. Il racconto si intreccia a proiezioni video che esplorano l’evoluzione del rapporto tra uomo e macchina, alternandosi a una scaletta coinvolgente di brani immortali della storia del pop e del rock.

Sul palco, accanto a Paul Gordon Manners (voce, chitarre e direzione artistica), una formazione d’eccezione: Max Fontana alle tastiere e cori, Andrea Cirocco alle chitarre e cori, Luca Giavon alla batteria e percussioni. Insieme, interpreteranno i grandi classici di Pink Floyd, Beatles, David Bowie, Police, Doors, Eric Clapton, Eagles, Elton John, Santana, Dire Straits, e molti altri. Un omaggio ai giganti della musica del Novecento, eseguito con passione, talento e rispetto per l’eredità artistica che ci hanno lasciato.

Uno spettacolo intenso, che invita a riflettere ma soprattutto a sentire. Perché – come ricorda lo stesso Manners – un algoritmo può calcolare, ma non può commuovere.

Prenotazioni e informazioni al numero 392 1201413. Posti limitati e ingresso a pagamento. Si consiglia di prenotare in anticipo.