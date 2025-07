Montefiore Conca, Rocca di Luna 2025: al via tre giorni di magia, leggende e arte fantasy

Dal 11 al 13 luglio torna a Montefiore Conca la 32ª edizione di Rocca di Luna, il festival dedicato al fantasy e al mondo magico, quest’anno intitolato “L’Uovo del Drago”. Organizzato in collaborazione con l’associazione Rapsody, l’evento punta a coinvolgere il pubblico con un ricco programma fatto di mostre, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale. Ospite speciale è l’artista tolkieniano Ivan Cavini, autore del manifesto ufficiale e protagonista della mostra illustrata Il Crepuscolo del Fantasy.

Venerdì 11 luglio: l’anteprima tra arte e magia

Il festival prenderà il via venerdì 11 luglio con un’anteprima gratuita nella suggestiva cornice della Rocca Malatestiana. Alle 18:30, il sindaco di Montefiore Conca, Filippo Sica, inaugurerà la manifestazione con un saluto alla presenza di autorità come il sindaco di San Leo, Leonardo Bindi, e il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi. Seguirà un aperitivo aperto al pubblico.

Alle 19:00 si apriranno le sale interne della Rocca con l’inaugurazione della mostra “Il Crepuscolo del Fantasy” di Ivan Cavini, ispirata all’universo di J.R.R. Tolkien e alla saga letteraria Le Cronache del Crepuscolo di Ivan Sgandurra. Alle 19:30, nella Sala Conferenze, lo scrittore Luca Nicoletti presenterà il volume Rappresentazione della Luna, un viaggio tra scienza e immaginario lunare.

Dalle 20:00 spazio alla performance di teatrodanza dell’associazione L’Arbre à Palabres in collaborazione con il gruppo Tocchi di Danza, mentre alle 20:30 si terrà il reading poetico “L’Intesa con la Luna”, curato da Pasquale D’Alessio in collaborazione con CasaLuisa, con la partecipazione di poeti e artisti come Andrea Angelucci, David Aguzzi, Laura Corraducci, Massimiliano Mandorlo e accompagnamento musicale all’arpa di Alice Caradente.

Contemporaneamente, nel cortile interno, sarà attivo il laboratorio artistico-poetico “L’intreccio delle mani, l’incontro delle parole”. La serata si chiuderà con una sessione pubblica di osservazione astronomica della Luna sul terrazzo panoramico della Rocca, a cura dell’Osservatorio Astronomico Copernico, con ingresso libero.

Sabato 12 luglio: nel cuore della leggenda

Dalle 18:00 prenderà il via la giornata principale con l’apertura dei mercatini tematici in Piazzale 2 Giugno. Le vie del borgo si animeranno con bancarelle dedicate all’artigianato artistico e al mondo fantasy, accompagnate da performance di noti illustratori e da concerti itineranti di gruppi come The Dusty Reels, Iron & Violets, The Meeting of the Waters e i Musici Erranti, con sonorità celtiche tra violini, arpe e percussioni.

Alle 19:00, nella Sala Conferenze della Rocca Malatestiana, si terrà il primo panel culturale “L’uomo nella luna tra mito e letteratura” con gli interventi di Ferruccio Cortesi e Carla Iacono Isidoro. Alle 21:00 seguirà il secondo incontro “Memoria e luce: le stelle in Tolkien”, a cura di Paolo Nardi e Davide Jacopo Verga, dedicato agli appassionati di narrativa fantastica.

Dalle 18:00 alle 24:00 sarà attiva l’area gaming nella corte della Rocca, dedicata a giochi da tavolo e di ruolo con facilitatori esperti e la presenza degli illustratori Davide Romanini, Antonello Venditti e Giacomo Galligani, che realizzeranno disegni e dediche dal vivo. Nello stesso spazio si potrà visitare la mostra di Ivan Cavini, mentre alle 21:00 nella Sala del Trono è previsto un concerto pianistico.

Ai piedi della Rocca, nelle casine adiacenti, si svolgeranno workshop creativi come laboratori di pittura su miniature e ricamo a tema fantasy. L’artista Davide Ranocchini sarà protagonista di una mostra personale. Nell’arena Raciti, dalle 18:00 alle 23:00, si terrà un corso introduttivo di scherma storica curato dalla Sala d’Arme Achille Marozzo, con dimostrazioni ispirate a mitologia e letteratura epica.

Sempre nell’arena sarà allestito l’accampamento dei Cavalieri di Rohan, con rievocazioni storiche, dimostrazioni didattiche e giochi. I cavalieri in costume sfileranno per il borgo durante la serata.

Tra gli eventi per famiglie, alle 20:30 in Piazzetta Palmerini, Simone Mussoni proporrà lo spettacolo di narrazione “Storie di Alberi, Animali e altri cari amici”. Alle 21:15 la compagnia teatrale “Ok Bimbi” presenterà “Un’Avventura nel Mondo Magico della Fantasia”. Alle 21:30, presso la Chiesa di San Paolo, si terrà il concerto del Trio Armoniae, con Valentina Vanini (voce), Francesca Gabrielli (flauto) e Alice Caradente (arpa).

Per gli amanti dell’astronomia, il terrazzo della Rocca offrirà per tutta la serata l’osservazione di luna e stelle, accompagnata dall’Osservatorio Astronomico Copernico. La giornata si chiuderà con il concerto del gruppo Celtic Crossroads alle 21:30 nell’arena Raciti.