Montefiore Conca, sapori di mare e musica sotto le stelle con “Pescatori sotto la Rocca”

Sabato 28 giugno, a partire dalle ore 19:00, l’Arena Raciti si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate montefiorese grazie all’atteso evento “Pescatori sotto la Rocca”, organizzato dalla Pro Loco di Montefiore Conca.

Protagonisti della serata saranno i sapori del mare, con piatti della tradizione proposti negli stand gastronomici, pensati per accompagnare i visitatori in un autentico viaggio sensoriale tra profumi intensi e gusti autentici.

«Sarà una notte in cui i sapori del mare conquisteranno i visitatori», si legge nel comunicato diffuso dalla Pro Loco.

Ma il cibo non sarà l’unico ingrediente di questa serata speciale. L’atmosfera sarà infatti arricchita dalla musica coinvolgente del DJ set di Radio Studio Più, che animerà la festa con una selezione musicale pensata per far ballare il pubblico e accendere l’energia della notte.

«L’Arena si trasformerà in uno spazio di festa e condivisione, dove respirare l’aria buona dell’estate e lasciarsi andare alla spensieratezza», aggiunge l’organizzazione.

A rendere ancora più suggestiva l’esperienza sarà la possibilità di visitare in notturna la Rocca Malatestiana, uno dei simboli più iconici del territorio.

A partire dalle ore 19:00 sarà possibile accedere in autonomia, mentre alle ore 21:00 prenderà il via una visita guidata, pensata per raccontare la storia e i segreti del castello in un contesto unico, avvolto da ombre, luci e silenzi suggestivi.

«Un’occasione irripetibile per ammirare la Rocca in tutta la sua maestosità e bellezza, immersi nella quiete della sera», sottolinea ancora la Pro Loco nel comunicato.

L’ingresso alla serata è libero, e l’evento si preannuncia come uno degli appuntamenti più coinvolgenti dell’estate in Valconca, tra gusto, musica e cultura.