Montefiore Conca, torna “La Corrida”: risate e divertimento con i dilettanti allo sbaraglio

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi e spensierati dell’estate montefiorese. Sabato 2 agosto, alle ore 21:00, la centrale piazza della Libertà si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto per accogliere una nuova edizione de “La Corrida”, la simpatica sfida tra dilettanti allo sbaraglio che ogni anno richiama un pubblico numeroso tra residenti e turisti.

Ispirata all’omonima trasmissione televisiva di successo, “La Corrida” vedrà alternarsi sul palco una serie di esibizioni canore, sketch comici, imitazioni e performance artistiche di ogni genere. I protagonisti? Cittadini comuni, aspiranti artisti e volenterosi coraggiosi, accomunati dalla voglia di mettersi in gioco con spontaneità, passione e tanta autoironia.

Come da tradizione, sarà il pubblico a decretare il successo o l’insuccesso di ogni esibizione, diventando parte integrante dello spettacolo attraverso applausi o fischi, proprio nello spirito goliardico che caratterizza da sempre l’evento.

La rassegna è ideata e organizzata da Rossella Manzo, in arte “La Ross”, e si conferma uno dei momenti clou dell’estate montefiorese, capace di unire grandi e piccoli in una serata all’insegna dell’allegria, della leggerezza e della partecipazione popolare.

Un’occasione imperdibile per vivere il borgo in festa e lasciarsi travolgere da uno spettacolo che, ogni anno, sorprende e diverte per la sua autenticità e la sua energia contagiosa.