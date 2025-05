Montegiardino, incontro positivo tra il Comitato “Scuole vive nei Castelli” e i Consiglieri sammarinesi

Si è svolto ieri presso la sede della Giunta di Castello di Montegiardino un incontro tra il Comitato “Scuole vive nei Castelli” e quattro membri del Consiglio Grande e Generale – Paolo Crescentini, Milena Gasperoni, Marco Mularoni e Katia Savoretti – alla presenza del Capitano di Castello Giacomo Rinaldi e di alcuni membri della Giunta.

L’incontro, definito dal Comitato come costruttivo e improntato al dialogo, ha rappresentato un’importante occasione di confronto su temi centrali per il futuro dell’istruzione nei Castelli sammarinesi. Preoccupazioni, proposte e scenari futuri sono stati messi sul tavolo in un clima di ascolto reciproco.

I rappresentanti istituzionali hanno espresso piena disponibilità a proseguire il confronto, valutando azioni concrete e iniziative comuni per garantire continuità e qualità all’offerta scolastica nelle realtà decentrate, rafforzando al contempo il legame con il tessuto sociale locale.

Il Comitato ha sottolineato come il coinvolgimento delle istituzioni locali rappresenti una risorsa fondamentale per affrontare in modo condiviso le sfide educative e sociali che interessano le piccole comunità.

La speranza espressa da entrambe le parti è che questo sia solo l’inizio di un percorso di collaborazione continuativa, volto a valorizzare le scuole nei Castelli come presidi non solo educativi, ma anche civici e culturali.