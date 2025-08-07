Montelabbate (PU), incendiato un campo di fieno: vigili del fuoco al lavoro per ore

Una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza ha oscurato il cielo della sera di ieri, mercoledì 6 agosto, nel territorio comunale di Montelabbate. Intorno alle 21, un incendio ha infatti avvolto numerose balle di fieno stoccate in un campo agricolo di via Pantanelli, generando un vasto rogo alimentato dal materiale altamente infiammabile.

Le fiamme, subito apparse violente e difficili da contenere, hanno richiesto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Pesaro. I soccorritori hanno lavorato a lungo per circoscrivere il fronte dell’incendio, riuscendo a evitare che il fuoco raggiungesse le aree adiacenti, dove si trovava anche un traliccio dell’alta tensione. Non si registrano feriti né danni a edifici o abitazioni nelle vicinanze.

Le operazioni di spegnimento, particolarmente complesse a causa della quantità e della natura del materiale bruciato, sono proseguite per tutta la notte. Al momento, le cause del rogo restano in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella dolosa.