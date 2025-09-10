Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio, sabato l’inaugurazione dei nuovi uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo

Appuntamento di rilievo per la comunità scolastica e cittadina: sabato 13 settembre 2025 alle ore 11:00 verranno inaugurati i nuovi uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale Montescudo-Monte Colombo e Sassofeltrio. La cerimonia si terrà nel cuore di Monte Colombo, presso il Palazzo Comunale di Piazza Malatesta 14.

L’iniziativa è stata ufficializzata con un comunicato congiunto firmato dai sindaci Gian Marco Casadei (Montescudo-Monte Colombo) e Fabio Medici (Sassofeltrio). L’evento rappresenta non solo un traguardo amministrativo, ma anche un passo significativo per l’organizzazione della vita scolastica dei due territori.

La nuova sede non è soltanto un luogo di uffici: diventerà un vero punto di riferimento per studenti, famiglie e personale. L’apertura degli spazi, all’interno del municipio di Monte Colombo, sottolinea il legame diretto tra comunità e istituzioni.