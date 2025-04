Montescudo-Monte Colombo. Sabato 21 e domenica 29 settembre le ultime due date LONTANO DAL MARE _ appuntamenti estivi a SP31

Mostra di fotografie e disegni + performance, giochi da tavolo di gruppo, letture ad alta voce,

incontro e conversazione di ecologia politica e sociale, convivio a filiera contadina,

musica dal vivo, osservazione del cielo e dei corpi celesti, preparazione e degustazione della saba

_ Veglia per attraversare la notte lontano dal mare.

Al centro di un nuovo abitare, un rinnovato rapporto tra persona, ambiente, natura, cultura.

***

Montescudo-Monte Colombo (Rimini), 18 settembre 2024 – Strada provinciale 31 | ex frantoio SP31 san savino factory culturale chiude le attività estive di Lontano dal mare con due appuntamenti settembrini.

Sabato 21 alle ore 17.00 inaugura la mostra di fotografie e disegni dei riminesi Anna Del Bianco e Stefano Lombardelli, conosciuti a livello nazionale sia per l’attività collettiva insieme a Davide Pazzaglia, Mala.Arti Visive sia per la produzione personale e in duo nella decorazione d’interni, consulenze d’arredo, progetti artistici, pittura, ricamo, tessuti.

Lontano dal mare prosegue nella giornata di domenica 29 settembre con un susseguirsi di appuntamenti no-stop che vedono le porte di SP31 aperte dalle ore 16.00 alla notte. Pomeriggio e sera sono all’insegna dell’incontro, del cibo sano di prossimità, dei giochi collettivi, della musica e delle parole in comune per ritrovarsi fuori dai circoli prestabiliti, unire teoria e pratiche nel rapporto tra arte, cultura, natura, ambiente econsolidare il radicamento di SP31 sul territorio, nel tempo trascorso insieme .

LONTANO DAL MARE_appuntamenti estivi a SP31 ha dato vita a una rete collaborativa di prossimità di cui sono parte ? Corrente Alternativa, associazione di promozione sociale, Coriano ? La Torre aps, associazione ludica giovanile per i giochi da tavolo, giochi di ruolo e miniature, Misano ? Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo, Montegrimano – Gruppo Astrofili DLF, Rimini. Inoltre SP31 ringrazia ? E Poz d’la Piva associazione abitanti di San Savino e Sala Parrocchiale San Savino per il supporto logistico ? La Fattoria del Piccione per l’amichevole affiancamento

Ingresso libero

Per domenica 29.09 è consigliata la prenotazione via whatsapp al 338 8456337

Dove parcheggiare:

via Roma angolo via Veneto (1 minuto a piedi)

via delle Fonti angolo via Calamino (3 minuti a piedi)

via Calamino zona Chiesa 3 minuti a piedi)

via Calamino zona Cimitero (questo è il più grande, 7 minuti a piedi con bellissime vedute a 360°)

***

strada provinciale 31 | ex frantoio SP31 | factory culturale è un progetto Terzo Paesaggio ETS curato e condotto da Isabella Bordoni, realizzato con il supporto di Fondazione ?Giovanni Maria Fabbri, con il sostegno di BPER Banca

sabato 21 settembre, ore 17

3stanze _ mostra di lavori fotografici e disegni di Anna Maria Del Bianco e Stefano Lombardelli

Escono per la prima volta dallo spazio domestico e conservano il registro creativo della casa, i disegni di piccolo formato di Stefano Lombardelli e le fotografie di Anna Maria Del Bianco, che con 3stanze danno vita alla terza mostra di arti visive di SP31, pensata nelle giornate di apertura e chiusura con una performance di Debora Branchi.

Giorni e orari di visita: 21, 22 – 24, 25, 26, 27, 28 settembre ore 17–20; domenica 29 settembre ore 16-24

In occasione del finissage di 3stanze, Lontano dal mare chiude con un rito trasformativo dedicato alla vendemmia: il mosto della Fattoria del Piccione messo in cottura al mattino, diventa la saba offerta alla sera.

***

domenica 29 settembre, dalle 16 al buio

maratona arborea _ veglia per la vendemmia

dalle ore 16 _ porte aperte a SP31

tre stanze, mostra di fotografie e disegni

di Anna Maria Del Bianco e Stefano Lombardelli, performance di Debora Branchi.

La Torre aps associazione ludica giovanile per i giochi da tavolo, giochi di ruolo e miniature, conduce i giochi da tavolo di gruppo a tema ecologico, ambientale, agricolo

dalle ore 17 _ nel cortile e nel campo

Corrente Alternativa aps cura la proposta ristoro a produzione locale e filiera contadina a presso popolare

nel tardo pomeriggio _ nello spazio delle balle di paglia

Andrea Fantini, autore di Un autunno caldo. Crisi ecologica, emergenza climatica e altre catastrofi innaturali in conversazione con Alberto Rossini, filosofo, ambientalista. Introduce e dialoga con entrambi Alessandra Carlini, comunicatrice ambientale, cofondatrice di Futuro Verde

A seguire, letture del gruppo locale di lettrici e lettori ad alta voce da La vita delle piante. Metafisica della mescolanza, di Emanuele Coccia e Pane nostro, di Predrag Matvejevi?

all’imbrunire _ musica dal vivo

Eros Rambaldi in concerto, contrabbasso solo

con l’oscurità _ osservazione del cielo e degustazione collettiva della saba

Liviano Betti e Bartolomeo Maioli – Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo di Montegrimano – Gruppo Astrofili DLF Rimini, ci guidano nell’osservazione del cielo a occhio nudo e al telescopio.

***

Strada provinciale 31 | ex frantoio SP31 | san savino factory culturale

Via Roma, 1128 – SP31, 1151-1065

47854 – San Savino, Comune Montescudo-Monte Colombo / RN

https://terzopaesaggio.org/strada-provinciale-31/