Morciano di Romagna. Al via una settimana tra musica, letture e festa anni ’80

L’estate morcianese entra nel vivo con una nuova settimana ricca di appuntamenti che spaziano dalla musica alle letture animate, fino alla festa anni ’80 che trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico a cielo aperto. Un calendario pensato per coinvolgere tutte le età e animare i luoghi simbolo della città con iniziative gratuite all’insegna della condivisione e dell’intrattenimento.

Si parte mercoledì 25 giugno con “Hall of Music – Suona l’estate”, in programma al Centro Giovani di via Mazzini 3-5. Dalle ore 18.00 alle 21.00, i giovani musicisti del territorio saliranno sul palco per presentare i saggi di fine corso e concludere con un concerto live. A rendere ancora più speciale la serata, un buffet aperto ai partecipanti, per un momento di convivialità e socializzazione.

La giornata di venerdì 27 giugno si apre all’insegna della fantasia e della narrazione con “Storie in giardino”, in programma alla Biblioteca comunale “G. Mariotti” a partire dalle ore 17.30. L’evento, pensato per bambini e famiglie, vedrà la partecipazione dell’autore e musicista Lorenzo Tozzi, molto apprezzato dal pubblico più giovane, che accompagnerà i piccoli lettori in un viaggio tra racconti e immaginazione.

Sempre venerdì, dalle ore 19.00, il centro si accenderà con “Morciano ‘80 Rewind”, la festa a tema anni Ottanta che torna ad animare via Roma. Ad attendere il pubblico: musica dal vivo con la band Tasso 0.5, mercatini, street food e intrattenimento per tutte le età, in un’atmosfera che fa rivivere l’energia di un decennio iconico.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.