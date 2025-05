Morciano di Romagna, alunni a scuola di sicurezza con la Protezione Civile

Una giornata all’insegna dell’educazione al rischio e alla prevenzione ha coinvolto martedì 14 maggio gli studenti della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Valle del Conca, protagonisti del progetto “Io non rischio 2025 – Anche io sono la Protezione Civile”. L’evento si è svolto al Parco del Conca di Morciano, trasformato per l’occasione in un grande spazio didattico all’aperto.

I bambini hanno partecipato a una serie di attività dimostrative e laboratori, assistendo a simulazioni operative tra cui un incendio boschivo, l’utilizzo di radio per l’attivazione del numero di emergenza 112, l’allestimento di una tenda pneumatica per l’accoglienza in caso di evacuazione, e una spettacolare esercitazione con drone per la ricerca di persone scomparse.

A rendere possibile l’iniziativa, i volontari del G.I.V. Protezione Civile Valconca, impegnati nel trasmettere ai più piccoli nozioni fondamentali su come comportarsi in situazioni critiche. I bambini hanno avuto l’occasione di toccare con mano attrezzature, veicoli e strumenti impiegati nelle emergenze.

“È stata una giornata di grande valore formativo”, ha dichiarato Manuel Cavalli, delegato alla Protezione Civile dell’Unione della Valconca. “Ringrazio calorosamente docenti, studenti e la dirigenza scolastica per l’entusiasmo dimostrato. Oggi tanti ragazzi hanno capito che la Protezione Civile è una realtà di cui possono essere parte. Solo con la formazione e la consapevolezza possiamo costruire una comunità più sicura.”

L’iniziativa sarà riproposta il 31 maggio con la partecipazione degli studenti della scuola secondaria.