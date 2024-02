Morciano di Romagna. Enrica Parisini, oltre due mesi dalla scomparsa. L’accorato appello dell’ex marito a “Chi L’ha Visto?”

Enrica Parisini, 70 anni, scomparsa da Morciano di Romagna, è stata avvistata l’ultima volta il 28 novembre scorso. Da allora, dopo oltre due mesi, non si hanno notizie sulla sua sorte.

Il suo ex marito, Marzio Zecchini, ha lanciato un disperato appello attraverso il programma televisivo “Chi l’ha visto?”: “Enrica, ti voglio bene come quando sei andata via, dimmi solo che stai bene”.

Secondo quanto riportato da Zecchini, la donna si sarebbe allontanata portando via una grossa somma di denaro in contanti. L’uomo ha raccontato di aver assunto un sonno profondo dopo pranzo e di essersi svegliato nel tardo pomeriggio senza trovare più la moglie.

La coppia aveva divorziato circa vent’anni fa ma si era ritrovata nel 2023 a causa di alcuni problemi di salute di Enrica. Da quel momento, la donna era tornata a vivere con l’ex marito. Il giorno della scomparsa, Zecchini avrebbe dormito in modo insolito e, al risveglio, si sarebbero notati la sparizione della Parisini e la mancanza di 10mila euro in contanti. Tutti gli effetti personali della donna, invece, erano rimasti a casa. Presumibilmente Enrica Parisini si è allontanata a bordo della sua vecchia Fiat Panda bianca in compagnia del suo cane Dudù.