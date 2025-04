Morto Totò Schillaci a 59 anni: addio all’eroe delle “Notti Magiche”

Salvatore “Totò” Schillaci, ex calciatore noto per le sue imprese ai Mondiali di Italia ’90, è scomparso il 18 settembre 2024 a 59 anni. Schillaci, originario di Palermo, combatteva da tempo contro un cancro al colon. Ricoverato dal 7 settembre all’ospedale Civico di Palermo, non ha purtroppo vinto la sua battaglia. Totò resterà indimenticabile per aver trascinato l’Italia fino al terzo posto nel torneo del 1990, diventando un simbolo di passione e talento.

Nato nel 1964, Schillaci ha militato in squadre come Juventus e Inter, guadagnando fama internazionale soprattutto durante i Mondiali del 1990. I suoi gol e le sue prestazioni lo hanno reso una leggenda del calcio italiano, chiudendo il torneo come capocannoniere con sei reti. Dopo il periodo italiano, Schillaci ha giocato in Giappone, dove ha conquistato i cuori dei tifosi. La sua carriera è stata un esempio di dedizione e talento.

Nel 2023, Schillaci aveva rivelato di essere stato diagnosticato con un cancro al colon, parlando della sua battaglia anche durante la sua partecipazione al programma televisivo Pechino Express. Nonostante il trattamento e la vicinanza della sua famiglia, tra cui la moglie Barbara Lombardo, il campione non ce l’ha fatta. Il calcio italiano e i suoi tifosi ricordano oggi l’uomo che ha fatto sognare l’intero Paese con il suo incredibile percorso sportivo.

I messaggi di cordoglio sono già arrivati da tutto il mondo calcistico e non solo, sottolineando quanto Schillaci abbia influenzato le vite di chi ha amato il calcio degli anni ‘90. Il Palermo FC ha espresso il proprio dolore con un toccante messaggio, ricordando il contributo che Schillaci ha dato alla sua città e al calcio italiano.