Mosca, il Cremlino: “La guerra in Ucraina è necessaria per il futuro della Russia”

Arrivano nuove dichiarazioni ufficiali da Mosca sul conflitto in Ucraina. Questa mattina, mercoledì 24 settembre, il portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, ha ribadito che il Cremlino non intende interrompere le operazioni militari.

In un’intervista all’emittente russa Rbk, poi riportata dall’agenzia Ria Novosti, Peskov ha affermato che la Russia sta portando avanti quella che definisce “operazione militare speciale” per difendere i propri interessi strategici. Si tratta, secondo le sue parole, di un’azione indispensabile “non solo per il presente, ma anche per il futuro del Paese”.

Il portavoce ha aggiunto che non vi sono “alternative” al proseguimento della guerra, sottolineando che gli obiettivi stabiliti dal comandante supremo e presidente della Federazione Russa rimangono quelli fissati dall’inizio del conflitto.

Un messaggio che conferma ancora una volta l’orientamento del Cremlino, orientato a presentare la prosecuzione della guerra come inevitabile e strettamente legata alla sopravvivenza politica ed economica della Russia.