MotoGp 2023, a Coriano la “fiammata” del Sic58 accende gli appassionati di motociclismo

Coriano, 8 settembre 2023 – Folla di appassionati provenienti da tutta Italia per assistere all’accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco Simoncelli, il campione di motociclismo scomparso all’età di 24 anni nel 2011. Tantissimi motociclisti e gente di ogni età, in questo fine settimana del Moto Gp, è arrivata a Coriano per non perdere il momento della “ fiammata” lunga 3 metri e della durata di 58 secondi in omaggio al numero del campione corianese. Una breve e toccante cerimonia alla quale ha partecipato, con l’amministrazione, il padre Paolo Simoncelli.Presenti gli harleysti del Riccione Chapter Italy e la squadra campione del mondo della MotoE e Moto3 in gara al MotoGP.

Un evento preceduto per tutta la giornata da un afflusso ininterrotto di visitatori al museo “La Storia del Sic” dove è possibile ripercorrere le imprese e le gesta del pilota attraverso video, moto, caschi e tutto ciò che gli è appartenuto.

Il museo La Storia del Sic, in via Garibaldi, n.127 sarà aperto orario continuato sabato 9.30- 19.30, domenica 9-12.30 e 15.30-19.30 e lunedì orario continuato 9.30-19.30.