Motonautica: I piloti Aquabike San Marino in preparazione per la 4° di Campionato a Santa Casarea Terme (LE) 6-8 Settembre 

In questo fine settimana tutti i piloti del Team Aquabike saranno in allenamento nelle acque antistanti il porto di Rimini per gli ultimi Test.

“Sono allenamenti importantissimi” afferma il Presidente Nanni Walter ” Faremo gli ultimi test, verifichiamo i motori, gli assetti degli scafi, riprese video per poi correggere le traiettorie, infine prenderemo i tempi a tutti i Ns piloti. Siamo contenti, il gruppo è affiatato e sereno. Nel settore giovanile stiamo crescendo con numeri importanti dove i ragazzi ( dai 12 – 18 anni ) si stanno avvicinando a questo magnifico Sport che contempla disciplina allenamento e concentrazione. La trasferta sarà lunga ma anche importante siamo posizionati bene in classifica generale in diverse categorie. L’obiettivo è andare a podio portando in Repubblica punti importanti. Sabato mattina facciamo una sessione di Mototerapia con l’associazione Batticinque, ci dedichiamo al sociale per poi dare gas pieno fino a sera. Vogliamo ringraziare sempre il Comune di Rimini e la Capitaneria di Porto di Rimini che, con permessi speciali possiamo allenarci in mare.”

Uff. Stampa Aquabike San Marino