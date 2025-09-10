Mototerapia San Marino. Amici Rapaci, un incontro che insegna a volare

Ci sono esperienze che non si dimenticano, perché lasciano un segno di meraviglia negli occhi e nel cuore. Una di queste è l’incontro con i rapaci della Falconeria Bergamotti, protagonisti dello spettacolo didattico “Amici Rapaci”, che tornerà a incantare grandi e piccoli nell’ambito de “Tuttavia… che Spettacolo! 2025”.

Non si tratta soltanto di osservare il volo elegante di falchi, aquile o gufi. È molto di più. È scoprire che dietro ogni battito d’ali c’è una storia millenaria di relazione fra l’uomo e la natura. È imparare, con leggerezza e stupore, che il rispetto per questi animali straordinari passa anche dal conoscerne le abitudini, la forza e la fragilità.

Lo scorso anno, “Amici Rapaci” ha sorpreso tutti con un successo inatteso: bambini incantati, genitori coinvolti, famiglie unite nello stesso sguardo verso il cielo. Quest’anno quell’incanto ritorna, con la promessa di regalare ancora emozioni pure e autentiche.

Per i più piccoli sarà un momento di gioco e scoperta; per gli adulti un’occasione per riscoprire il senso di connessione con la natura. Per tutti, un ricordo che rimarrà inciso come il battito d’ali di un rapace che attraversa il silenzio.

Previsti ben 6 spettacoli, vi aspettiamo a Serravalle il prossimo weekend 13 e 14 settembre, per lasciarvi sorprendere da un incontro che, più che uno spettacolo, è una piccola lezione di vita.

Per consultare il programma completo e sempre aggiornato:

attiva-mente.info/progetti/ sport/tuttavia/tuttavia-che- spettacolo-2025

Perché imparare a volare non significa solo alzarsi in cielo, ma saper guardare il mondo da nuove prospettive.

Il Comitato Organizzatore