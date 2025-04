Mototerapia San Marino. Sostieni anche tu “Tuttavia… che Spettacolo!” – Un evento che fa bene al cuore (e all’anima)

Sta per tornare l’evento che unisce le persone, le emozioni e le possibilità: la quinta edizione di “Tuttavia… che Spettacolo!”, il Festival delle Co-Terapie, in programma a San Marino il 12, 13 e 14 settembre 2025, con l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il supporto di varie Segreterie di Stato.Un appuntamento che non è solo spettacolo, ma esperienza, inclusione, benessere condiviso.E quest’anno, più che mai, vogliamo renderlo ancora più speciale, più accessibile, più ricco di sorprese. E tu puoi aiutarci a farlo.

L’Edizione 2025 si arricchisce infatti di nuove co-terapie pensate per ogni età e ogni storia personale: dalla pet therapy alla musicoterapia, dalla clownterapia alla arteterapia, dalla sex therapy alla biblioterapia, e tante altre sorprese. Nuove attività tutte da scoprire e un programma che si rinnova, si amplia, si trasforma, senza mai perdere la sua anima: un mix esplosivo di cultura, mototerapia, spettacolo, sport, emozioni vere e soprattutto inclusione.

Ogni partecipante potrà vivere esperienze che curano l’anima, che parlano con linguaggi diversi, che aprono nuove vie al benessere profondo.

Ed è proprio qui che entri in gioco tu.

Con un piccolo contributo, anche a partire da 100 euro, puoi diventare sostenitore di un evento che ha scelto di mettere al centro la persona, non la performance. Un evento senza scopo di lucro, dove ogni centesimo raccolto andrà a sostenere iniziative solidali e percorsi inclusivi.

Il tuo nome, o quello della tua attività, sarà visibile nei nostri materiali promozionali e sui social. Ma soprattutto, sarà parte di qualcosa che lascia un segno.

Perché “Tuttavia…” è lo spettacolo della vita che si rialza.

È la dimostrazione concreta che insieme possiamo creare spazi migliori per tutti.

Sostieni Tuttavia… che Spettacolo!

Se d’interesse, vi preghiamo cortesemente di contattarci a questo indirizzo (mototerapiarsm@gmail.com), oppure al numero 33710101500, entro il mese di maggio p.v.