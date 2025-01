Muore carbonizzato in una roulotte. Tragedia ieri sera a Sant’Agata Feltria

La tragedia si è consumata nella tarda serata a Sant’Agata Feltria, dove un uomo di 73 anni, originario di Novafeltria e residente solitario poco conosciuto, è deceduto in un incendio. La vittima viveva da solo in un casolare nella frazione di Ugrigno e utilizzava una roulotte parcheggiata all’esterno come spazio aggiuntivo, che era intestata anche al fratello e considerata una seconda casa. Intorno alle 20.30, dei residenti hanno notato delle fiamme e del fumo, inizialmente pensando a un incendio boschivo, e hanno immediatamente contattato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. All’arrivo dei soccorsi, hanno scoperto l’incendio nella roulotte e il corpo carbonizzato dell’uomo su un materasso all’interno. Nonostante le indagini siano ancora in corso, si ipotizza che la causa possa essere stata un tentativo di riscaldare l’ambiente, non escludendo tuttavia un gesto volontario. Il magistrato di turno è stato informato per decidere sull’effettuazione dell’autopsia.