Musica Sacra fra Oriente e Occidente, un dialogo difficile, ma necessario.

San Marino 1 aprile 2023.

Negli ultimi tempi, per ovvie e più che giustificate ragioni, non è di moda parlare di Russia o di religione Ortodossa. È invece indispensabile nei momenti più bui non semplificare o generalizzare, è indispensabile cercare di dare alle cose una giusta prospettiva, trovare i possibili punti di contatto che solo l’arte e la musica possono offrire. Se c’è una guerra feroce che dura da secoli è proprio quella fra cattolici ed ortodossi ed è per questo motivo che Musica Sacra fra Oriente e Occidente oggi ha più senso che mai. È ben chiaro che il concerto per la Rassegna Musicale di Pasqua di martedì 2 aprile, alle ore 21:00 presso la Chiesa di San Francesco di San Marino non risolve problemi secolari, ma segna un momento di riflessione ed attenzione per il pubblico sammarinese e non solo. Il QUARTETTO (vocale) INTERNAZIONALE, protagonisti del terzo ed ultimo appuntamento della Rassegna di Pasqua 2024, eseguirà un repertorio “a cappella” (cioè senza accompagnamento strumentale) che toccherà canti della tradizione latina ed ortodossa, canti antichi e contemporanei, suggellando quell’incontro nella preghiera cantata che è parte sostanziale di questi due riti. Due cantanti italiani (Federica Livi, soprano e Francesco Mingucci, tenore) e due cantanti russi (Olga Cecetkìna, contralto e padre Dmitri Zhavko, basso) rappresentano concretamente il dialogo necessario, l’amicizia fra due culture (oggi più che mai utile), il confronto fra due tradizioni unite dalla sacralità comune del pregare cantando, con la speranza che le sofferenze dovute alle guerre lascino lo spazio alla luce e alla pace, così come è per i Cristiani la morte di Cristo in Croce al centro di questa Rassegna. I brani saranno introdotti da Marina Valmaggi, compositrice e musicologa. Ancora un’appuntamento da non perdere.

Per info e prenotazioni: – cameratatitano@omniway.sm

Comunicazione: info@sanmarinoartist.com