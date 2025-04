Nasce a San Marino l’Università Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni (UIPA), un polo europeo di formazione per la nuova burocrazia

È stata presentata ufficialmente a Roma, nella cornice dell’inaugurazione dell’Accademia Nazionale della Pubblica Amministrazione tenutasi a Villa Guglielmi, l’Università Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni (U.I.P.A.), il nuovo progetto accademico promosso dalla Gazzetta Amministrativa, che ne è anche il socio unico.

L’iniziativa, fortemente voluta dal prof. Enrico Michetti, già noto per il suo impegno nella formazione pubblica e nella divulgazione giuridico-amministrativa, ha ottenuto l’autorizzazione ufficiale del Governo della Repubblica di San Marino, diventando così la prima università privata internazionale riconosciuta sul Titano. “San Marino è un luogo di grande centralità e attrattività”, ha dichiarato Michetti durante il suo intervento. “Grazie al supporto del governo sammarinese, potremo offrire una formazione di livello europeo, che consenta ai funzionari pubblici di Roma, Parigi o Berlino di condividere saperi e competenze, integrandosi in un sistema comune e avanzato di amministrazione.”

Formazione internazionale e offerta accademica innovativa. La sede dell’UIPA è in Via Tre Settembre, 99 a Dogana (RSM), con una segreteria operativa aperta dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30- 13:30 14:30-18:30, e dalle ore 9:30-13:30 14:30-17:30 il venerdì, con numero di telefono 0549 998478 r.a. che è a disposizione per gli studenti.

Il primo corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche, Giuridiche e Strategie Internazionali partirà con l’Anno Accademico 2025-2026, mentre l’apertura delle iscrizioni è fissata per giugno 2025, con termine il 30 settembre 2025.

Accanto alla laurea triennale, sono previsti tredici Master universitari di primo e secondo livello, attualmente in fase di accreditamento. Tutti i corsi si terranno prevalentemente in presenza, in spazi didattici attrezzati con tecnologie audiovisive e informatiche all’avanguardia.

Ad oggi, risultano già oltre cinquantacinque i docenti accreditati, tra professori ordinari e associati, a testimonianza di una struttura didattica solida e qualificata.

L’obiettivo dichiarato dell’UIPA è ambizioso: diventare un centro propulsivo europeo per la formazione dei funzionari pubblici, capace di promuovere la circolazione delle competenze tecniche, giuridiche e contabili. L’idea è quella di creare un linguaggio comune per la Pubblica Amministrazione europea, unificando i criteri professionali e favorendo l’integrazione istituzionale.

Il sito web ufficiale dell’Università, www.uipa.sm, attualmente in fase di completamento, conterrà tutte le informazioni relative all’Ateneo, l’offerta formativa, la ricerca, le relazioni con il territorio e le imprese, e i progetti di internazionalizzazione.

Un secondo evento di presentazione è previsto a San Marino nel mese di giugno 2025, in vista dell’avvio dell’anno accademico