Nasce un nuovo polo sportivo nel verde: ecco la nuova piscina comunale di Rimini

Il delfino che evoca quello celebre dipinto da Marcello Dudovich nel 1922 svetta da ieri sul tetto della nuova piscina comunale di Rimini, a segnare la fase conclusiva di un intervento che riconsegna alla città un impianto natatorio moderno, polifunzionale, accessibile. Completata la struttura, ora manca solo la fase finale dei collaudi.

“Con il nuovo polo dedicato al nuoto aggiungiamo un importante tassello alla rete di impianti per lo sport cittadino – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Una struttura di elevato livello, sia per la qualità sia per la domanda che va ad intercettare, che rientra in un programma che stiamo portando avanti per elevare l’offerta di servizi per lo sport, che possano rispondere alle esigenze della città e del territorio nel suo complesso. Penso al completamento della ‘cittadella dello sport’ all’ex area Ghigi, al progetto su cui stiamo lavorando per il nuovo impianto dedicato all’atletica nella zona sud di Rimini, legato a doppio filo all’impegno per la riqualificazione dello Stadio Romeo Neri, al potenziamento della capienza del Flaminio. A questo si integrano gli interventi sulle palestre, sui campi di quartiere come quello che a breve apriremo a Corpolò, tutto nell’ottica di dare maggiori opportunità e servizi ai cittadini, ai ragazzi, alle famiglie, agli sportivi”.