“Nascita di una capitale”: il docufilm di Fabio Galli incontra il pubblico a Urbino il 6 maggio 2025

– Le Marche si confermano terra di grande fermento cinematografico. Tra i progetti audiovisivi più rappresentativi spicca “Nascita di una Capitale”, il docufilm ideato e diretto dall’attore e regista pesarese Fabio Galli, prodotto da Ermes Bonini per Great Emotions Entertainment, società di produzione con sede nella Repubblica di San Marino, in collaborazione con Rai Documentari. L’opera, dedicata alla trasformazione culturale e identitaria della città di Pesaro – Capitale Italiana della Cultura 2024 – sarà al centro dell’incontro pubblico “Come raccontare ambiente, territorio, cultura”, in programma martedì 6 maggio alle ore 16:00 presso l’Aula Cinema di Palazzo Volponi (Via Saffi 15) dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo. L’appuntamento, promosso da Fondazione Marche Cultura e Rai Documentari, con la collaborazione di CNA Cinema e Audiovisivo Marche, rappresenta un’occasione di confronto su come il linguaggio cinematografico possa comunicare in modo originale le identità locali, intrecciando curiosità storico-artistiche, paesaggi e narrazione visiva. Il docufilm, trasmesso in prima visione su Rai 3 l’11 ottobre 2024, ha riscosso grande successo di pubblico e critica. Il progetto ha coinvolto figure di spicco come il direttore della fotografia Henry Secchiaroli e il musicista Mario Mariani, autore della colonna sonora originale, ed è stato presentato in anteprima alla stampa presso Palazzo Gradari di Pesaro, ricevendo l’endorsement delle istituzioni locali. “Questo documentario è un atto d’amore verso la città di Pesaro e verso tutta la regione – afferma Fabio Galli –. Abbiamo voluto narrare la genesi di una capitale culturale attraverso uno sguardo intimo e collettivo insieme.” Il film è oggi disponibile sulla piattaforma RaiPlay al seguente link: https://www.raiplay.it/programmi/nascitadiunacapitale?wt_mc=2.www.wzp.raiplay_prg_Nascitadiunacapitale