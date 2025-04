Ha preso servizio dal mese di febbraio in convenzione con il Comune di Bagno di Romagna



Cesenatico, 24 aprile 2025_ Natascia Salsi è il nuovo segretario generale del Comune di Cesenatico e ha preso servizio nel febbraio scorso in convenzione con il Comune di Bagno di Romagna. Sostituisce Ugo Castelli che ha terminato il servizio con il pensionamento.

Salsi – classe 1976 – è avvocato e dopo aver esercitato la libera professione in uno studio che si occupava di diritto amministrativo ha cominciato la sua carriera presso un distaccamento territoriale dell’ufficio legale del Ministero del Lavoro. Ha ricoperto inoltre il ruolo di segretario generale nei comuni di Mercato Saraceno. Mondaino, Montegridolfo e Maiolo, in provincia di Rimini.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli

«La dottoressa Salsi sta lavorando con noi da alcuni mesi dopo la sostituzione di Ugo Castelli che è andato in pensione. Colgo questa occasione per augurarle una buona permanenza a Cesenatico, i consiglieri comunali, la Giunta e tutti i tecnici l’hanno già conosciuta in questi mese impostando da subito un rapporto lavorativo proficuo e di alto profilo», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.