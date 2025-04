Nave di Emergency con 82 migranti soccorsi arriva a Ravenna

Sta attraccando in questi minuti a Ravenna la nave Life Support della ong Emergency con 82 naufraghi soccorsi nel Mediterraneo centrale, in zona Sar Libica, lo scorso 17 aprile.

Ravenna era stata indicata come porto di approdo.

Le 82 persone soccorse, di cui 11 donne, due ragazze minori non accompagnate, una bambina accompagnata, 23 ragazzi minori non accompagnati e un bambino accompagnato, avevano riferito di essere partite da Zawiya in Libia, alle 2 di notte circa. I naufraghi provengono da Sudan, Eritrea, Etiopia, Ghana, Nigeria e Togo. Tra le persone salvate una donna incinta al sesto mese.

Ansa