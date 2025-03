Nazionale, all’asta le maglie dei Titani nella sfida con Cipro

Domani torna la Nazionale e con essa anche la possibilità – come già accaduto in passato – di aggiudicarsi le maglie dei Titani. Anche per il 2025 riprende infatti la collaborazione con Match Worn Shirt che metterà all’asta le maglie ufficiali dei Biancoazzurri di Roberto Cevoli utilizzate nella sfida con Cipro – prevista per domani alle 18:00.

L’asta scatterà proprio al calcio d’inizio e terminerà poi sabato 29 marzo alle 15:30. Chiunque potrà collegarsi al sito ufficiale di Match Worn Shirt e effettuare la propria offerta. San Marino che domani utilizzerà la classica divisa biancoazzurra per i giocatori di movimento mentre il portiere vestirà in giallo.

FSGC | Ufficio Stampa